La pensionata “rapita” dalla badante e portata in Romania per 7 anni | «Le ha preso 317 mila euro»

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La polizia di Asti ha arrestato unacittadina rumena con le accuse di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. La 47enne, assunta da unanel 2014 per aiutarla, l’ha poiin. E lì l’ha trattenuta per sette, sottraendole dai conti correnti un totale di 317, dei quali 149investiti acquistando una tabaccheria nel cuneese. Laè tornata a casa sua nel 2023 per delle cure. E ha scoperto che nell’abitazione si erano trasferiti stabilmente alcuni familiari della. A quel punto è andata dai carabinieri. E ha raccontato la storia: dopo la morte del marito nel 2015 laha convinto laa firmarle una ...

