“La mer” il nuovo singolo di dr gam

(Di venerdì 5 gennaio 2024) È in rotazione radiofonica “La Mer” (White Coal Records – AWAL/The Orchard/Sony Music), ildi dr.gam disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 dicembre. “La Mer” è un brano che è nato in sogno. C’era un deserto e una mamma con il suo bimbo che cercavano di raggiungere il mare. Dall’alto dell’ultima duna lui si impaurisce alla vista di una distesa così grande d’acqua, nuova ai suoi occhi. La colonna sonora di quel sogno era in francese e ripeteva le parole della mamma che diceva al figlio di non aver paura del mare (N’aiez pas peur de la mer). Il resto del testo è stato scritto da Kelly Joyce. Commenta l’artista a proposito del brano: “Quando lei scomparve, lui, credendo che lo abbandonasse per la sua paura del mare iniziò a gridare “mamma non ho più paura del mare”. Il videoclip di “La Mer” è l’esatta riproduzione di un ...

È stato pubblicato il 28 dicembre e scadrà il 12 febbraio ilbando per cercare un gestore privato interessato al Museo Tecnico Navale della Spezia . L'...originaria di Villefranche - sur -, ...Quali saranno quelli che avranno il vento in poppa nel lavoro e negli affari in questoanno ... Insomma, l'oroscopo come noto va preso con la giusta dose di disincanto e ironia,i nati in ...Da oggi, 5 gennaio 2024, in rotazione radiofonica “La Mer” (White Coal Records – AWAL/The Orchard/Sony Music), il nuovo singolo di dr.gam disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 dic ...“La Mer” è un brano che è nato in sogno. C'era un deserto e una mamma con il suo bimbo che cercavano di raggiungere il mare. Dall'alto dell'ultima duna lui ...