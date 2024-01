La mamma non c’è più Lei trova il suo libro in un negozio | per caso | dopo 15 anni

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il destino a volte è capace di fare giri immensi e di riportare accanto a noi ciò che credevamo perduto. Può succedere con le persone, con gli amori, ma anche con gli oggetti. E no, non si tratta di quelli semplici, che magari sono stati perduti in casa o di poco significato. A volte ciò che si rinon ha prezzo, in termini di attaccamento affettivo e significato. La storia raccontata su TikTok da Samantha Leigh, una donna di 43, è di quelle che toccano il cuore nel profondo, perché ogni persona custodisce un oggetto speciale, carico di valore sentimentale. Magari perché appartenuto a qualcuno di caro che non c’è più, proprio come è successo a Samantha. La sua nonna è morta da tempo, ma la suafa ha rito, perin un, unche le era ...