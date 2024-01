La Luce Nella Masseria | l’avvento della televisione al centro del nuovo film di Rai1

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La(US Rai) Per celebrare i 70 anni dall’avviotrasmissioni radiotelevisive,ha scelto di puntare anche su Latv in onda, in prima serata, domenica 7 gennaio 2024. Una ‘fiaba’ ambientata negli anni ‘60, dove il punto di svolta sarà proprio l’arrivonelle case degli italiani. La storia deltv si concentra attorno alla numerosa famiglia Rondinone, residente in una grandenon distante da Matera. Sotto la guida del patriarca Eustachio (Renato Carpentieri), i membri del clan familiare hanno sempre fatto fronte comune alle avversità, non mettendo mai da parte i loro doveri: lavorare ...

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Pres.1Mattina In Famiglia – 177 ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2024 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – 3794 PT – 8355 24 H – 3669 PT – 7579 Pres.1Mattina In ... (bubinoblog)

La Luce nella Masseria (US Rai) nella serata di ieri, Domenica 7 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:37 alle 23:30 - La Luce nella Masseria in prima ... (davidemaggio)

La Luce nella Masseria (US Rai) nella serata di ieri, Domenica 7 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:37 alle 23:30 - La Luce nella Masseria in prima ... (davidemaggio)

La Luce nella Masseria (US Rai) nella serata di ieri, Domenica 7 gennaio 2024, su Rai1 – dalle 21:37 alle 23:30 - La Luce nella Masseria in prima ... ()

Il dono di sé è il segno che l'abbiamo incontrato:notte del mondo, il credente porta laagli altri, diventa stella per altri, ne accompagna e illumina il cammino'. Scarica l'articolo in / ...Integra un triplo laser per un'estesa gamma colori e unafosforica per migliorare eventuali ... superando i proiettori convenzionalistessa fascia di prezzo (e molto più elevata), e ...Domenica sera, 7 gennaio, Rai 1 ha trasmesso “La luce nella masseria”, il film TV ambientato nella Matera degli anni ’60, parte delle celebrazioni per i 70 anni della televisione italiana, ha ...Sfida inedita in ascolti nella serata di ieri, domenica 7 gennaio 2024, che ha visto Terra Amara scontrarsi con il film tv di Rai1 La luce nella masseria, ...