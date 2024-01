La Ferrari supera i crash test FIA

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Secondo quanto riferito, lahato unper la stagione 2024 di F1, ma la Red Bull ha fallito il primo. La RB20, l’ultima creatura del grande Adrian Newey, stavaando un muso più estremo, come riporta Motorsport. Ha subito danni al telaio durante ieffettuati prima di Natale presso la sede di Cranfield. La battuta d’arresto potrebbe essere dovuta alla sperimentazione di metodi innovativi per soddisfare i requisiti di peso minimo. La sperimentazione di un nuovo muso per la vettura F1 2024 potrebbe anche essere un tentativo di aumentare la sensibilità dell’avantreno per Max Verstappen e Sergio Perez. Quanto è grave nonre uninvernale? Anche la Red Bull non ne ha ...

Quarta vittoria in quattro anni ad Abu Dhabi per il campione del mondo olandese. Doccia fredda per la Ferrari che sbaglia la strategia per Sainz, ... (ilgiornale)

La Ferrari parte meglio della Red Bull . La stagione 2024, almeno a bocce ferme segna un “1-0” per la scuderia di Maranello . Platonico e che non ... (oasport)

Di Giuliano Duchessa La Rossa per il Mondiale di F1 2024 sarà svelata il 13 febbraio: è l'evoluzione del lavoro fatto dalla metà dello scorso anno per correggere… Leggi ...Buone notizie da Maranello: la Ferrari ha superato al primo tentativo il crush test del telaio della 676, la vettura che Leclerc e Sainz guideranno nel prossimo Mondiale. La Rossa batte per una volta ...