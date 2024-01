La Ferpi contro la Meloni | Non siamo faccendieri e affaristi

(Di venerdì 5 gennaio 2024) I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zeroil presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgiache nella conferenza stampa di fine/inizio anno - quella della sosta bagno e del "regà me sto' a morì" - ha avuto tempo e modo di prendersela con i lobbisti, dipinti alla stregua di oscuri macchinatori che tramano nell'ombra. E la, la Federeziona dei relatori pubblici, ha reagito. "Dispiaciuti e preoccupati". Questa la prima reazione dell'associazione. Segui su affaritaliani.it

I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zero contro il presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgia Meloni che ... (affaritaliani)

Il premio 'Responsabilità Sociale al Femminile', voluto dalla delegazione siciliana di(... Matilde Cifali - che ha cantato un brano dei Cranberries, 'Zombie',la disumanità dell'uomo ...Il premio 'Responsabilità Sociale al Femminile', voluto dalla delegazione siciliana di(... Matilde Cifali - che ha cantato un brano dei Cranberries, 'Zombie',la disumanità dell'uomo ...I comunicatori e lobbisti non ci stanno e sparano ad alzo zero contro il presidente del Consiglio (mai dire "la", mi raccomando) Giorgia Meloni che ...Sanità,De Palma: “Escalation di brutali violenze contro i nostri infermieri” Nursing Up De Palma: “Chiediamo alla Premier Meloni l’intervento immediato dell’esercito, con presenza dei militari nei nos ...