La Corea Nord spara colpi artiglieria | Seul | stop ad atti provocatori o risponderemo

Sisma Giappone: bilancio dispersi sale a 242, 92 i morti. Sudafrica: Pistorius fuori sulla parola dopo 9 anni in carcere (ilsole24ore)

Il precedente nel 2010 in cui morirono quattro persone Le autorità locali di Yeonpyeong hanno specificato che si è trattato di una 'misura ... (247.libero)

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha spara to circa 200 colpi di artiglieria verso le acque al largo della costa occidentale. Lo denunciano i militari ... (periodicodaily)

Pubblicato il 5 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Corea del Nord ha spara to circa 200 colpi di artiglieria verso le acque al largo della costa ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha spara to circa 200 colpi di artiglieria verso le acque al largo della costa occidentale. Lo denunciano i ... ()

Il Servizio di intelligence nazionale delladel Sud ( Nis ) ha pochi dubbi: la giovanissima figlia del leader delladelKim Jong Un, Ju Ae , che negli ultimi anni ha spesso accompagnato il padre in eventi ufficiali, è la figura che in futuro più probabilmente ne erediterà il potere. L'ultima valutazione ...Negli attacchi sull'Ucraina del 29 dicembre e del 2 gennaio, con tutta probabilità, la Russia ha usato per la prima volta missili balistici forniti dalladel, attraverso lunghi traffici che da tempo preoccupavano le intelligence occidentali. Lo ha comunicato il portavoce della Casa Bianca John Kirby, poiché uno dei missili è caduto (...La Corea del Sud ha ordinato alle isole di Yeonpyeong e di Baengnyeong di evacuare: la Corea del Nord ha sparato proiettili di artiglieria.La Corea del Sud annuncia "misure corrispondenti alle provocazioni della Corea del Nord". Kim Jong-un pensa intanto a un "confronto militare" con il nemico ...