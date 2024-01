La conferenza di Meloni e appunti per una nuova Italia Scrive Fracchiolla

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La lungastampa a tutto campo di Giorgiaè da subito diventata oggetto di dibattito su contenuti, significati e possibili imprecisioni. Le questioni economiche hanno interessato almeno 10 risposte in senso stretto e altrettante in senso più ampio, su 44 domande. Ogni valutazione di merito dovrebbe tener conto di due considerazioni preliminari. La prima è che un Paese refrattario al cambiamento, bloccato in veti contrapposti di gruppi di interesse e consorterie sclerotizzate, la levata di scudi contro un’azione riformatrice è ampia e agguerrita. Esistono ancora, infatti, grandi consorterie parapolitiche che lucrano nelle inefficienze e negli sprechi, colonizzano ampi settori socio-economici con minoranze intense, privilegi di stato, amministratori di 40000 partecipate, sindacati compiacenti, tutti in difesa piccoli e grandi privilegi. ...