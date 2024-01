La Coca Cola Ritira lo Spot con Chiara Ferragni Dopo il Caso Balocco

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma - In seguito al recente scandalo legato al, un altro sponsor ha deciso di abbandonare. Stando a quanto riportato da Repubblica, laavrebbe interrotto la realizzazione dellocon l'influencer, il quale era previsto andasse in onda alla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo. Al momento, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali né dalla multinazionale né dall'entourage di. Va notato che questa è la seconda azienda sponsor che sidalla nota influencer,l'abbandono della Safilo, produttrice di occhiali, avvenuto nei giorni scorsi. leggi tutto