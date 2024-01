La Cassazione | “Maradona non era evasione fiscale” Ora l’Italia chieda scusa a Diego!

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Corte diribalta le accuse dicontro Diego, dichiarandolo non colpevole. A tre anni dalla scomparsa di Diego Armando, la Corte diha accolto il ricorso contro le accuse di, per una somma che era lievitata a circa 37 milioni di euro. Il verdetto finale sarà ora nelle mani della commissione tributaria regionale di secondo grado, ma secondo Angelo Pisani, avvocato difensore storico di, il caso si può considerare chiuso. Rettifica della Suprema Corte La Suprema Corte, con una sentenza recente, ha confermato una decisione del 2021, riconoscendo che, secondo i calcoli, non deve nulla al Fisco italiano. Questa decisione segna la ...

“La Cassazione dà ragione a Maradona , sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a ... (ildenaro)

«La Cassazione dà ragione a Maradona , sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a ... (ilnapolista)

Laha accolto il ricorso degli eredi dicontro la presunta evasione per gli anni dal 1985 al 1990. La contestazione riguarda un presunto debito stimato oggi in 37 milioni di euro (...'Ladà ragione a, sancisce che non è stato un evasore fiscale cassando la precedente decisione e pronunciandosi in suo favore a dispetto di ben tre dinieghi che lo vedevano soccombente,..."La questione- continua il legale- poteva essere risolta già con l'istanza di autotutela che presentammo nel 2009 all'Agenzia delle Entrate" ...A tre anni dalla morte dello storico campione del Napoli, la Corte accoglie il ricorso del legale Angelo Pisani: "Ora chi risarcirà i danni d'immagine di Diego" ...