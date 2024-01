La Bmw 850i di Michael Jordan è in vendita all' asta e non costa nemmeno così tanto

(Di venerdì 5 gennaio 2024) La Bmwdiè inall'e si tratta di un modello piuttosto particolare. Il campione americano l'aveva acquistata nuova nel 1991 dalla concessionaria Motor Werks di Barrington, Illinois, e l'aveva tenuta fino al 1995, anno in cui fu comprata dall'attuale proprietario. Attualmente la coupé tedesca ha percorso 30.000 miglia (poco più di 45.000 km) di cui solo 8.000 percorse daed è offerta sul sito Bring-a-Trailer con un prezzo di partenza di 71.000 dollari. Si tratta di una quotazione piuttosto abbordabile, considerando le 850 come quella appartenuta avalgono tra 40.000 e 50.000 dollari sul mercato americano. Quello che fa la differenza è sia la targa personalizzata con la scritta “M AIR J”, sia tutta la documentazione ...

