La Befana vien di notte 2 | le origini | alle 21 35 su Rai 1 | la trama del film con Monica Bellucci e Fabio De Luigi

"Ladi notte 2: le origini", alle 21.35 su Rai 1 il secondo capitolo del film con Monica Bellucci e Fabio De Luigi. Ecco la trama. XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, ...Stasera 5 gennaio su Rai 1 , in prima serata, subito dopo Affari Tuoi con Amadeus, va in onda Ladi notte 2 - Le origini , commedia fantasy del 2021 prequel del film con Paola Cortellesi mandato in onda ieri 4 gennaio, sempre su Rai 1. La sceneggiatura è stata scritta da Nicola ...Ecco quali soni le location di La Befana vien di notte 2 - Le origini, il film con protagoniste Monica Bellucci e Zoe Massenti.Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.