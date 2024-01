La befana targata “Air Campania” dai piccoli del Santobono

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva ladi AIRper i bambini ricoverati presso l’Ospedale pediatricoPausilipon di Napoli. L’iniziativa è stata possibile grazie alla generosità del management e dei dipendenti dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale, che durante le festività natalizie hanno organizzato una raccolta di giocattoli da destinare aipazienti in occasione della festa dell’Epifania. Presso la sede della Fondazione “Pausilipon” sono stati circa 300 i doni consegnati dall’Amministratore di AIR, Anthony Acconcia, alla presidente Anna Maria Ziccardi. Libri, giocattoli per la prima infanzia, giochi educativi, peluche, bambole, puzzle e gadget, che nel giorno dell’Epifania saranno distribuiti ai bambini ...

... Atto secondo ( Il Giornale ), in quanto La Meloni fa le pulizie della( La Verità ). Da ... Pizzuto vuole comprare il sito dismesso da Stellantis e messo in affitto dopo le glorie...0 Aversa (Caserta) " Una serata di beneficenzaCaritas Aversa. E' la 17esima edizione di "Epifunny - La Calza Solidale", in programma ...poi saranno utilizzati per la distribuzione della...L'uomo che oggi compie un secolo, racconta con lucidità una realtà che oggi sembra lontanissima ma si interessa anche dell'attualità cittadina ...Il primo weekend dell’anno si apre all’insegna delle offerte sulle smart TV targate MediaWorld. La catena tedesca dell’elettronica di consumo, tra le più attive e presenti in Italia, ha infatti lancia ...