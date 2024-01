La battaglia del cognac Pechino risponde all’indagine Ue sulle auto elettriche

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Venerdì lerità cinesi hanno annunciato l’avvio di un’indagine anti-dumping su alcuni prodotti alcolici provenienti dall’Unione europea. Nel mirino di, che sostiene di essere stata sollecitata da un’associazione nazionale di liquori, ci sono liquori legati alla tradizione francese come il brandy e– un mercato di nicchia ma redditizio per i produttori come Pernod Ricard e Remy Cointreau, che nel 2023 hanno segnato esportazioni in Cina per oltre 1,5 miliardi di dollari e le cui azioni sono crollate nel corso della giornata. Se sembra strano che il Dragone si voglia impegnare così pubblicamente nell’assicurarsi che i marchi di brandy esteri non mandino fuori mercato i propri, è perché con ogni probabilità questa indagine ha più a che fare con le– specificamente con ...