La battaglia del cognac La risposta di Pechino all’indagine Ue sulle auto elettriche

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Venerdì lerità cinesi hanno annunciato l’avvio di un’indagine anti-dumping su alcuni prodotti alcolici provenienti dall’Unione europea. Nel mirino di, che sostiene di essere stata sollecitata da un’associazione nazionale di liquori, ci sono liquori legati alla tradizione francese come il brandy e– un mercato di nicchia ma redditizio per i produttori come Pernod Ricard e Remy Cointreau, che nel 2023 hanno segnato esportazioni in Cina per oltre 1,5 miliardi di dollari e le cui azioni sono crollate nel corso della giornata. Se sembra strano che il Dragone si voglia impegnare così pubblicamente nell’assicurarsi che i marchi di brandy esteri non mandino fuori mercato i propri, è perché con ogni probabilità questa indagine ha più a che fare con le– specificamente con ...

La moglie, Helen Snell, sposata nel 2010, ha annunciato che è morto 'dopo una valorosa... dove rilanciò la sua carriera di attore nei teatriWest End. Era diventato cittadino ...David Soul , conosciuto in tutto il mondo per il ruolodetective Kenneth "Hutch" Hutchinson nella serie Starsky & Hutch , è morto all'età di 80 anni ...che aveva compiuto una "valorosacon ...Roma, 5 gen. (askanews) - Il leader delle milizie sciite libanesi di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Israele che è inevitabile una risposta "sul campo di battaglia" all'uccisione del viceleade ...Il Setterosa non stecca al debutto e batte in scioltezza Israele per 20-11 nel primo match dei Campionati Europei 2024 di pallanuoto ad Eindhoven, nei Paesi Bassi. L'Italia ha confermato i valori in c ...