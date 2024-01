Kendall Jenner e Belen Rodriguez | le nostre regine delle Feste

Leggi su dilei

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ledi inizio 2024, a onor di follower e indice di gradimento social, sono senza dubbio un’americana e un’argentina naturalizzata italiana. Ovvero: unatop model più famose al mondo, facente parte del clan più social e influencer degli ultimi anni, il “Kardashian-”, e la conduttrice più paparazzata dello show biz italiano, tanto bella quanto sfortunata (fino ad ora) in amore. In quattro, anzi cinque, parole:. More, longilinee e sensualissime, da una parte la sorellastra di Kim Kardashian, divenuta unatop model più richieste e pagate al mondo, che, volata a inizio gennaio in vacanza alle Barbados con l’amica del cuore Hailey Bieber, delizia follower ...