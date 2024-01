Juventus-Salernitana di Coppa Italia | il risultato 6-1 | gol di Ikwuemesi | Miretti | Cambiaso | Rugani | autogol di Bronn | Yildiz e Weah

A Torino con il tennis sembrano averci preso gusto. All’Allianz Stadium va in scena una riproposizione delle ATP Finals in versione Coppa Italia con ... (calcioweb.eu)

Lasi qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Allegri subisce il gol in avvio ma poi dilaga e batte in rimonta la6 - 1 (2 - 1).Con la vittoria dellasulla, si è completato il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia . I bianconeri sono l'ultima squadra ad aver strappato la qualificazione ai quarti, dove affronteranno il ...TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus di Massimiliano Allegri ad affrontare il Frosinone nei quarti di finale di Coppa Italia in programma giovedì 11 gennaio. I bianconeri hanno sconfitto con estrema ...La Juventus trova addirittura il quinto gol contro la Salernitana. Al 88’ Yildiz fa un grande slalom in area e poi firma il 5-1 con un bel tiro sul secondo palo. Secondo gol in carriera per il giovane ...