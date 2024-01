Juventus-Salernitana 6-1 | Inzaghi | “Brutta sconfitta | ma non buttiamo il periodo positivo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Filippoha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di6-1, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024.pesante per i campani, che ritroveranno i bianconeri di Allegri domenica all’Arechi in campionato. “Torniamo a casa con una, ma non dobbiamo buttare via questo– spiega il tecnico – Dobbiamo ricordarci delle partite con Milan e Verona, domenica intanto ritroveremo anche Fazio e Candreva. Oggi ho dovuto fare dei cambi forzati.” Nonostante il risultato tennistico, laera riuscita anche a passare in vantaggio dopo pochi secondi: “Era difficile resistere – prosegue– Avevamo avuto fortuna a ...