Juventus | prende quota il ritorno di Bernardeschi | sempre più lontano invece il colpo Berardi

Quasi un anno fermo ai box per un infortunio non hanno scalfito la forza mentale e fisica di Diego Stramaccioni . Il difensore umbro è... (calciomercato)

, Andrea Cambiaso come il suo idolo Joao CanceloLa Juve vince 6 - 1 con la Salernitana, ma siun bello spavento in avvio. Dopo il gol di Ikwuemesi ci pensa per Cambiaso a suonare la ...L'intreccio quindiforma tra l'inserimento dei giallorossi e l'accordo precedente con il Frosinone, che con la stessaha già dimostrato nel recente passato di mettere a referto affari ...Per scegliere le 64 squadre che dovranno comporre la Superlega si sa solo che i parametri saranno “criteri trasparenti e basati sulle prestazioni” ...Promesso sposo al Frosinone, ma questo matrimonio non s'ha da fare. A fare da Don Rodrigo è la Roma che, in questi primi giorni di calciomercato invernale, si è messa di ...