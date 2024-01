Juve Stabia | dirigenti e calciatori portano doni all’ospedale di Castellammare

32 della Costituzione.' Castellammare, in ospedale i calciatori dellacon doni e rose I fiori per le infermiere in solidarietà dopo l'aggressione in pronto soccorsoI calciatori dellaall'ospedale San Leonardo di Castellammare con i doni per i bambini e rose per le infermiere dopo l'aggressione alla collega. Stamattina alcuni dirigenti e un gruppo di calciatori della ...Consegnati fasci di rose alle colleghe dell'infermiera aggredita in pronto soccorso Stamattina (5 gennaio 2024) alcuni dirigenti e ...Il dirigente rossoblù inibito fino al 12/6 ha fatto ricorso alla Corte Sportiva d'Appello, ora la Procura Federale intende svolgere ulteriori indagini ...