Juve | occhio a Felipe Anderson | c'è un ritorno di fiamma

(Di venerdì 5 gennaio 2024)didel West Ham per. Il brasiliano è in scadenza di contratto con la Lazio e per il momento non ci sono...

Laperò è stata categorica: a Frosinone o rimane in bianconero. Da capire se la Juventus ...su 'Tuttosport' torna però di moda la situazione e in caso di ingresso di liquidità dal serboal ...... "Il duello Inter -mi ricorda il duello Arsenal - Manchester City vissuto l'anno scorso in ... I nerazzurri per me sono super favoriti, maalla Juventus nel mese di gennaio. Mi pare ...Luigi Cherubini sarà un giocatore della Juventus. Il club bianconero prenderà il giovane centrocampista della Roma a titolo definitivo. I giallorossi, però, manterranno il ...Arriva il giro di boa del torneo: occhi sulla lotta in cima alla classifica, su chi insegue un posto in Europa e... sugli arbitri ...