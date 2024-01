Juve | l’Arsenal tenta Vlahovic | la decisione di Giuntoli e il piano per il rinnovo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Un destino legato a doppio filo al mercato. Il futuro di Dusan, sessione dopo sessione, è avvolto in una nube di mistero che...

Il talento classe 2005 della Juventus Kenan Yildiz è finito nel mirino dell'Arsenal: pronta ricca offerta per portarlo in Premier League (itasportpress)

Un talento vero in rampa di lancio. L’infortunio di Moise Kean spiana la strada a Kenan Yildiz : il gioiellino turco ha tutte le carte... (calciomercato)

La Juve ntus starebbe pensando a un possibile scambio con l’Arsenal per un gioiello dei Gunners e in tutto questo sarebbe coinvolto anche Kean La ... (calcionews24)

2024-01-04 23:07:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfono di Sport ... (justcalcio)

l’Arsenal è tornata a bussare prepotentemente alla porta della Juve per Dusan Vlahovic : Arteta avrebbe chiesto il serbo per rinforzare ... (calcionews24)

...sono eccessivi i 30 milioni + bonus richiesti e'exspinge ... Sondato anche il terreno per'ex Spezia, ora all', Kiwior...., Inter, Milan in testa, poi il resto quando capita ed è ...'Atletico, per trovare una quarta squadra si deve andare ad inizio ... poi la solita sinfonia, City, Liverpool, United, Chelsea,,...