Juve in estasi per Yildiz | “Il club ha già rifiutato delle offerte enormi”

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il diciottenne turco Kenanha stregato tutti alla, e adesso per ildiventerà fondamentale proteggere il valore tecnico dagli assalti della Premier. Antonio Barillà, giornalista della Stampa, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per parlare del mercato dellae del futuro del giovane. Secondo il giornalista, a oggi, lantus non può operare liberamente in entrata: il bilancio impone dei limiti precisi.(LaPresse)“Giuntoli non può fare soltantovalutazioni tecniche ma deve tener conto di una situazione di bilancio che ancora richiede dei sacrifici e valutare se ci sono opportunità“, ha spiegato Barillà. “Il focus è sul centrocampo dove pesano le assenze di Pogba e Fagioli. Ma soltanto se si creano degli affari ...