Juve | Allegri | “La società mi è sempre stata vicina”

Leggi su notizie

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il tecnico bianconero ha commentato la vittoria “tennistica” contro la Salernitana in Coppa Italia: “Mi è piaciuta la reazione, ma domenica sarà tutta un’altra storia” Punteggio tennistico e l’ultimo ottavo di finale se lo mette in tasca lantus. Qualificazione ai quarti centrata, il tabellone ora mette in programma la sfida con il Frosinone. Solo un piccolo brivido all’inizio, quel gol subito nel primo minuto di gioco da Ikwuemenesi. Poi i bianconeri reagiscono in modo rabbioso, si scatenano e ne fanno 6 alla Salernitana: Miretti e Cambiaso ribaltano il risultato prima dell’intervallo, poi nella ripresa la squadra didilaga con le reti di Rugani, Bronn (autogol), Yildiz e Weah. Massimilianosoddisfatto dopo la vittoria in Coppa Italia con la Salernitana (Ansa Foto) – Notizie.comUna goleada apprezzata dal tecnico ...