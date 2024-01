Josè Mourinho protagonista di un documentario | dove vederlo e quando

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mai banale, anchedeve annunciare in conferenza stampa l’uscita di unsulla sua persona. E’ José. O lo ami o lo odi. Vediamo cosa ha detto in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia contro la Cremonese. Frasi sull’arbitro Marcenaro,patteggia una multa di 20mila euro Le parole di José“Vi dò una notizia, inizio unsu Netflix, ci sono cose che si sapranno solo lì. E da lì saprai che sono un pazzo totale. Non avevo firmato con la Roma, ma avevo dato la mia parola. Poi ho avuto un club che mi voleva, che voleva che rompessi la mia parola. Non sono andato.vedrete neldirete che sono uno stupido totale. Il mio presidente ha saputo delle offerte che mi sono ...