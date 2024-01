Jonathan Majors | in arrivo la sua prima intervista TV dopo la condanna e il licenziamento da Marvel

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Ladiil verdetto di colpevolezza per molestie e aggressione verrà trasmessa su Good Morning America. Ladi, tenutasi con Linsey Davis di ABC,le accuse di violenza domestica e la successivaandrà in onda lunedì su Good Morning America. Inoltre più tardi durante la stessa giornata, ulteriori segmenti saranno trasmessi su GMA3 e sul programma ABC News Live di Linsey Davis. In seguito, l'11 gennaio, IMPACT x Nightline trasmetterà su Hulu uno streaming speciale di mezz'ora che conterrà dei segmenti inediti dell'. È lavolta cheparla pubblicamente ...