Jeremy Allen White per Calvin Klein | le foto e il video hot dell’attore di The Bear

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 5 gennaio 2024), da attore pluripremiato a modello testimonial per: il protagonista dell’acclamata serie Theposa (semi)nudo per un serviziografico per il celeberrimo brand di underwear ed intimo e lehot dell’interprete americano stanno facendo immediatamente il giro del web. Protagonista dellescattate da Mert Alas è, semisvestito che cammina per le strade di New York e si inerpica sui tetti dei palazzi della Grande Mela, per finire con solo dell’intimo addosso. Ovviamente, firmato. Le immagini della campagna pubblicitaria per la nuova collezione di intimo 2024 di...