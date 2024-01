Jeffrey Epstein | la lista rovente dei 113 contatti vip | da DiCaprio a Hawking

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Mercoledì 3 gennaio sono state rilasciate più di 900 pagine riguardo il processo, tra cui anche la temutadiprivati che avrebbe dovuto far tremare il mondo di Hollywood e il jet set. Così, però, non è stato. Tra gli oltre cento nomi resi pubblici in seguito alla sentenza di dicembre di un giudice federale, ci sono molti soci in affari, alcuni accusatori ed un numero imprecisato di persone completamente estranee ai fatti dello scandalo sessuale. Ecco la. Principe Andrea Bill Clinton Donald Trump David Copperfield John Connelly Alan Dershowitz LeonardoAl Gore StephenEhud Barak Michael Jackson Marvin Minksy Kevin Spacey George Lucas Jean Luc Brunel Cate Blanchett Naomi Campbell Sharon Churcher Bruce Willis Bill ...

La giudice di New York Loretta Preska ha desecretato la lunga lista , tenuta segreta per anni, di nomi legati alla vicenda giudiziaria di Jeffrey ... (open.online)

Due anni prima aveva volato sul famigerato jet 'Lolita Express' di Epstein per un viaggio nella sua isola caraibica di Little St. James, teatro di orge e incontri sessuali tra vip e minorenni. Bill Clinton che minaccia Vanity Fair contro la pubblicazione di articoli sul suo amico. Una top model suicida in circostanze sospette due anni dopo aver volato sul famigerato 'Lolita Express'. Adolescenti offerte come prede sessuali a vip della politica e della finanza. Non sono di certo giorni facili per re Carlo III. Il sovrano dell'Inghilterra è rimasto inerme di fronte alla pubblicazione degli "Epstein files" che vedono coinvolto il principe Andrea.