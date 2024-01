James Gunn rivela i suoi film preferiti di Quentin Tarantino

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Il registahato sui social la lista deidi. Il regista del prossimo Superman: Legacynon è estraneo alla storia del cinema e recentemente ha usato i social media perre la lista deidi. In un breve scambio su Threadsha risposto a un'immagine del collega regista Brian Koppelman che ritraeva ildidel 1997 Jackie Brown affermando che per lui, la pellicola è sia la più sottovalutata che la migliore del regista di Bastardi senza gloria. Ecco ...

Per l'esordio del personaggio nel DC Universe, Gunn farà a meno di una innovativa tecnologia . James Gunn ha deciso: per il suo imminente Superman : ... (movieplayer)

Come già anticipato a suo tempo, Joker : Folie à Deux , così come l'universo di The Batman, rimarranno indipendenti e quindi al di fuori del DC ... (movieplayer)

Il regista del prossimo Superman: Legacynon è estraneo alla storia del cinema e recentemente ha usato i social media per rivelare la lista dei suoi film preferiti di Quentin Tarantino. In un breve scambio su Threadsha ...... contravvenendo alla promessa del co - CEO degli studios. Dopo essersi tanto battuto per vedere pubblicata la sua versione di Suicide Squad, ora con una serie di post su X (alcuni ...Il regista James Gunn ha rivelato sui social la lista dei suoi film preferiti di Quentin Tarantino. Il regista del prossimo Superman: Legacy James Gunn non è estraneo alla storia del cinema e ...Mentre rimaniamo incerti sul futuro della maggior parte dei personaggi DC, Peacemaker non andrà da nessuna parte.