Jacques Delors | catechista d’Europa

Nel bene e nel male ha sempre detto: "Sono stato io". Aggiungendo: "Non ho rimpianti, ma non dico che avevo ragione". Questo era Jacques Delors , ... ()

È venuto a mancare all’età di 98 anni Jacques Delors , politico ed economista, ex presidente della Commissione europea, tra il 1985 e il 1995 ed ex ... (zon)

ROMA – “Profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di Jacques Delors . Ci lascia un grande europeo, in un tempo in cui l’Europa avrebbe molto ... (lopinionista)

E ora il laico Macron rincorre il cattolicoappena scomparso: "Dovremo fare la scelta di un'Europa più forte, più sovrana, alla luce dell'eredità di" . Una travagliata politica ...... " Dovremo fare la scelta di un'Europa più forte, più sovrana, alla luce dell'eredità di". La memoria dell'ultimo padre dell'Ue, dunque, entra nella partita. Non è affatto detto che ...Il suo paradigma dovrebbe essere studiato sia da chi adesso “governa” la Ue e l’Eurozona, sia da chi ha ruoli politici negli Stati Ue; ebbe ideali forti, con ...Bruxelles - C'è un ex primo ministro italiano a cercare di correggere un problema tipicamente italiano (ma non solo) in ...