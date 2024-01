Italia-Francia | Europei pallanuoto femminile 2024 | programma | orario | tv | streaming

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Oggi il debutto, domani si torna subito in acqua: in scena la seconda partita del Setterosa aglididi Eindhoven. Dopo l’esordio con Israele ecco la sfida allain terra olandese per la squadra guidata da Carlo Silipo. Andiamo a scoprire nel dettaglio iled il palinsesto. Per glidii match del Setterosa saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD o Rai Sport HD, mentre la direttasarà affidata a Rai Play, con tutti gli altri match disponibili su Eurovision Sport, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento....

... non l'ho fatto ine non lo farò in Europa'. Non con la sinistra ma neanche con gli alleati ... A chi gli prospetta una possibile 'vendetta' da parte dell'Ue ricorda 'quando lanon ha ...I nati residenti insono 393mila nel 2022, con un tasso di natalità del... Inflazione, l'... Inun patentino per influencer finanziari L'Autorité des Marchés Financiers (Amf) e l'Autorité ...A quanto pare Carrefour ha deciso di eliminare alcuni prodotti come la Pepsi, le patatine Lay's, le Doritos la 7Up dai supermercati in Italia, Francia, Spagna e Belgio. Il motivo Sono troppo care ...Dopo averla rinviata per due volte, prima per un’influenza poi per l’otolite, Meloni ha affrontato la tradizionale conferenza stampa di ...