Istat | nel III trimestre pressione fiscale cala al 41 | 2%

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (askanews) – La, nel terzodel 2023, è stata pari al 41,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha reso noto l’. Complessivamente, nei primi nove mesi del 2023, lasi attesta al 39,9% del Pil, in riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2022. Le uscite totali nel terzo2023 sono diminuite del 3,8% rispetto al corrispondente periodo del 2022 e la loro incidenza sul Pil (pari al 50,9%) è diminuita in termini tendenziali di 4,5 punti percentuali. Nei primi tre trimestri del 2023 la relativa incidenza è stata pari al 51,9%, in riduzione di 2,2 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2022. Le uscite correnti hanno ...

11.16: inflazione 2023 rallenta,al 5,7% Secondo le stime preliminari2023 in media i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7% in netto rallentamento dall'8,1% del 2022. Inflazione ancora in calo a dicembre, scesa al +0,6% annuo rispetto al +0,7% di ...Secondo le stime preliminari dell'2023 in media i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7%, in netto rallentamento dall'8,1% del 2022. Inflazione ancora in calomese di dicembre, scendendo al +0,6% annuo ...Guardando al mese di dicembre, l'indicatore nazionale dei prezzi al consumo viene stimato in progresso di 0,2% su mese e 0,6% su anno - contro attese di 0,7% per il tendenziale - dopo il -0,5% mensile ...Nel terzo trimestre del 2023 la pressione fiscale è "in diminuzione rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente". Lo rileva l'Istat nel Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche. La ...