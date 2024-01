Istat | Migliora Indebitamento e pressione fiscale in diminuzione

com - Ale 05 - 01 - 24 10:01:00 (0200)PA 3 NNNN Economia flash 05 gennaio - 10:01 Conti pubblici:, in III trimestre deficit/Pila - 5% - 2 - In calo profitti delle società non ...Lo comunica l'precisando che il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) e' risultato anch'esso negativo, con un'incidenza sul Pil del - 1,2% ( - 5,6% nel terzo trimestre ...Roma, 5 gen. – La pressione fiscale, nel terzo trimestre del 2023, è stata pari al 41,2%, in riduzione di 0,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo ha… Leggi ...Il potere d'acquisto delle famiglie prosegue la ripresa "Il potere d'acquisto delle famiglie, dopo la brusca caduta del quarto trimestre 2022, prosegue la ripresa", spiega l'Istituto di statistica. "T ...