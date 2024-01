Istat | inflazione Italia frena a dicembre | stima a 0 | 6% annuo

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – Continua il forte rallentamento dell’inche a, secondo le stime preliminari dell’, vede un indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, in aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,7% del mese precedente). In media, nel 2023 i prezzi al consumo registrano una crescita del 5,7% (+8,1% nel 2022). Al netto degli energetici e degli alimentari freschi (l’“di fondo”), i prezzi al consumo crescono del 5,1% (+3,8% nell’anno precedente) e al netto dei soli energetici del 5,3% (+4,1% nel 2022). Al’ “di fondo” decelera da +3,6% a +3,1% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,6% a +3,4%. Il rallentamento su base ...

