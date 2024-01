Istat | Foti | ' aumenta reddito famiglie | sinistra smentita ancora una volta'

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Come attestano i dati, l'Italia da quando ha mandato a casa le attuali opposizioni va meglio. Sale ildisponibile delledell'1,8% e crescono i consumi dell'1,2% oltre all'aumento delle pensioni. Dai profeti di sventura un altro autogol: laanti-Meloni e che gioca contro l'Italia cambi disco perché quello che da un anno manda in onda è rotto. Invece delle solite iatture, vorremmo ascoltare qualche parola dal segretario del Pd Schlein sulla militanza anti-nazionale di un giudice della Corte dei Conti. O forse questa mancata presa di posizione sui post del giudice Degni è un imbarazzante assenso che tacitamente apprezza chi lavora contro gli interessi dell'Italia?". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso ...

Tommaso, capogruppo alla Camera di FdI, traccia un bilancio, tra ciò che è stato portato a ... Gli ultimi daticonfermano che l'occupazione in Italia ha raggiunto livelli record. È ...... la Manovra è quella sintetizzata ieri dal capogruppo alla Camera Tommaso: " Bonus sociale ... E sono proprio i numeri, semplici e puri, in particolare quelli forniti dall', a spiegare quanto ...(Adnkronos) - "Come attestano i dati Istat, l’Italia da quando ha mandato a casa le attuali ... Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.Da gennaio 2024 inizia anche la rivalutazione dell'assegno di mantenimento rispetto alla variazione dell'inflazione rispetto all'anno precedente. Vediamo come si calcola l'aumento spettante.