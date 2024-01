Israele | un piano per Gaza nel dopoguerra | il ruolo degli Usa nella ricostruzione

(Adnkronos) – L’apparato militare di Israele non aveva un piano per rispondere ad un attacco su larga scala di Hamas. E’ il risultato a cui arriva ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – L’apparato militare di Israele non aveva un piano per rispondere ad un attacco su larga scala di Hamas. E’ il risultato a cui arriva ... ()

(Adnkronos) – L’apparato militare di Israele non aveva un piano per rispondere ad un attacco su larga scala di Hamas. E’ il risultato a cui arriva ... (ildenaro)

Così il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che nel corso di una conferenza stampa ha presentato il suoper la Gaza del dopoguerra.manterrà il controllo della sicurezza, ...... quando le operazioni militari dinel territorio saranno concluse. Ilè abbastanza vago per il momento, e deve essere ancora discusso dal gabinetto di guerra israeliano, quindi è ...Israele manterrà il controllo della sicurezza, ha aggiunto, spiegando che non sarà permesso a Hamas di controllare Gaza o di rappresentare una minaccia. ''Non ci sarà più presenza civile israeliana ne ...Israele pianifica il futuro di Gaza. "Saranno i palestinesi a governare la Striscia, non gli israeliani", ha dichiarato il ministro della Difesa Yoav Gallant ai cronisti prima di un gabinetto di guerr ...