Israele-Hamas | Vali Nasr | “Non è ancora guerra su larga scala | a Iran non conviene”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Gli attacchi 'chirurgici' diin Libano e in Siria, quelli degli Stati Uniti a Baghdad, i missili lanciati dagli Houthi contro le navi nel Mar Rosso, fino alla strage di Kerman rivendicati dall'Is. Gli effetti dellaa Gaza hanno trasformato in pochi mesi il Medio Oriente in una polveriera. Ma "queste azioni sono

L'agenda politica internazionale è focalizzata su quello che sta accadendo in Medio Oriente, con il progrom del 7 ottobre da parte dei terroristi dinel sud di, sul successivo ingresso delle truppe israeliane nel nord di Gaza, sui drammatici sviluppi di questa azione che sta avendo sulle popolazione palestinese di quei territori ...Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha affermato oggi che 'la fine dell'operazione Alluvione al Aqsa', avviata dal movimento islamista palestinesecontroil 7 ottobre 2023, 'sarà la fine di'. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana 'Irna', secondo cui Raisi ha rilasciato queste dichiarazioni a Kerman, nell'Iran sud - ...Eventi recenti hanno contribuito ad accrescere le possibilità di una diffusione del conflitto, con raid statunitensi a Baghdad e attentati rivendicati dall'ISIS nel quadro delle commemorazioni per il ...Gli attacchi 'chirurgici' di Israele in Libano e in Siria, quelli degli Stati Uniti a Baghdad, i missili lanciati dagli Houthi contro le navi nel Mar Rosso, fino alla strage di Kerman rivendicati dall ...