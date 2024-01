Israele – Hamas | il ministro della Difesa israeliano presenta un piano per Gaza e arriva Blinken in volo

Si è espresso così l'esponente diKhaled Meshal con accuse a, in dichiarazioni riportate dai media dai media arabi e rilanciate dal Times of Israel. Le parole di Meshal, ex capo dell'...- GAZA Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha presentato un piano in quattro punti per la gestione della Striscia di Gaza dopo la fine della guerra in corso con. Il piano ...Doppia notizia da Israele: il portavoce militare Daniel Hagari ha detto che l'intervento dell'esercito israeliano a Gaza durerà per tutto il 2024. Inoltre alcune unità di riservisti verranno smobilita ...Saleh al-Arouri, ucciso in Libano, era considerato il leader di Hamas in Cisgiordania ma anche un mediatore. La sua morte apre diversi scenari, l'analisi di Claudia De Martino ...