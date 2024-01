ISIS rivendica l’attentato in Iran

"Inizia la guerra santa contro ebrei e crociati ". l'Isis ha rivendica to la strage di Kerman , ossia la città dove erano in corso le celebrazioni in ... (ilgiornaleditalia)

In spalla spazio all'attacco a Teheran ('L'il massacro in Iran e chiama alla guerra santa'). 'Il tour di Blinken per evitare l'escalation' si legge subito sotto. LA STAMPA 'Via Pozzolo,...L'organo di autogoverno della magistratura contabile ha disposto l'invio immediato degli atti al Procuratore generale • L'l'attacco in Iran e avverte Hamas: 'La guerra è giusta ...Il risveglio dell’Isis in Medio Oriente non è una novità delle ultime ore. Da tempo, infatti, le milizie di Daesh hanno iniziato a riprendere vigore, soprattutto con attacchi all’esercito siriano ...Ottantaquattro morti e 284 feriti, dopo le due esplosioni avvenute ieri a Kerman, in Iran, durante le commemorazioni per l'ex comandante delle forze ...