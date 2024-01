Iscrizioni alle classi prime di tutte le scuole | iniziato il conto alla rovescia

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Caserta. Èil. Ancori pochi giorni e le tantissime famiglie casertane potranno iscrivere i propri figli a una delledelledi ogni ordine e grado della provincia. Le, che sono obbligatorie ed online, saranno effettuate tra il 18 gennaio a partire dore 8.00 e il 10 febbraio entro le ore 20.00. Poco meno di un mese dunque per decidere la scuola da frequentare il prossimo anno scolastico 2024/2025. Per ledebutta la piattaforma UNICA, promossa dal MIM, nuovo punto di accesso ai servizi digitali che integra in un solo spazio digitale i servizi esistenti, nonché i nuovi servizi finalizzati ad accompagnare gli studenti nel percorso di crescita, con ...

PERUGIA – Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del Premio “Cappelletto d’oro” per cuochi amatoriali che premia la cultura enogastronomica ... (giornaledellumbria)

“Non si può fare decidere ad un ragazzo di quattordici anni quale indirizzo scegliere! Non sono maturi ancora per individuare un percorso di cinque ... (formiche)

La nota ricordascuole la necessità di definire il regolamento per l'organizzazione dei ... CIRCOLARE2024 - 25 Nuovi percorsi a indirizzo musicale nella scuola media: in vigore da ...... Giusy Aprile, rassicura le famiglie: 'potranno effettuare regolarmente le, consentendo ... A breve è previsto un Consiglio d'Istituto aperto a tutta la comunità scolastica efamiglie per ...Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA. Se accetti tutti i cookie di profilazione ...Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA. Se accetti tutti i cookie di profilazione ...