Iran | 89 morti in attentato Kerman Raisi | “Nostre forze armate sono pronte”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) (Adnkronos) – E’ salito a 89il bilancio del duplicecompiuto mercoledì nei pressi del cimitero di, nel sud-est dell’, e rivendicato dall’Isis. Lo riporta l’emittente Press Tv. I feriticirca 280. “L’Occidente sa che l’è diventato un Paese forte e che le. La decisione di reagire all’attacco dispetta alle, che determineranno il momento e il luogo appropriati”, ha dichiarato il presidenteiano, Ebrahim, in un discorso pronunciato durante i funerali delle vittime dell’compiuto sulla strada che ...

Il ministro israeliano Gallant ha annunciato la pianificazione di un futuro per Gaza, sottolineando che saranno i palestinesi a governare la Striscia. Mentre si sviluppano piani per il dopo-Hamas, ier ...Ne' gli Usa ne' Israele: e' l'Isis, 24 ore dopo il fatto, ad addossarsi la responsabilita' per il doppio attentato avvenuto ieri tra la folla ...