Inter-Verona | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Si torna in campo con il campionato di Serie A ed è alta l’attesa per la 19ª giornata. Alle 12.30 di sabato in campo l’di Simone Inzaghi, chiamata a riscattare il pareggio in trasferta contro il Genoa. I nerazzurri guidano la classifica del massimo campionato italiano con due punti di vantaggio sulla Juventus e la corsa scudetto è apertissima. Di fronte l’Hellas, una squadra in difficoltà e a serio rischio retrocessione.(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Squalificati: nessuno Indisponibili: Cuadrado(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, ...