Inter-Verona | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Inter-Verona si giocherà domani (sabato) alle ore 12.30 ed è in corso l’imbattibilità in casa. Partita che – pur spesso a senso unico – ha visto ... (inter-news)

SERIE A, LE PARTITE DELLA 19° GIORNATA Venerdì 5 gennaio 2024 ore 20.45: Bologna - Genoa Sabato 6 gennaio 2024 ore 13.30:ore 15: Frosinone - Monza ore 18: Lecce - Cagliari ore 20.45: Sassuolo - Fiorentina Domenica 7 gennaio 2024 ore 12.30: Empoli - Milan ore 15: Torino - Napoli ore 15: Udinese - ...L ', reduce da una 2023 eccezionale a livello di risultati e prestazioni, vuole iniziare con il botto anche questo 2024 a cominciare dalla sfida contro l' Hellas, valevole per la ..."Doig, sì al Toro. Juric, sì a Doig" titola Tuttosport sulla prima pagina del giornale in edicola oggi. "Si cerca l'intesa con il Verona. Il Salisburgo chiama ...La Juventus tenta il sorpasso all'Inter per Tiago Djalò. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha una preferenza chiara per l'estate e ...