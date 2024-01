Inter-Verona il 6 nel segno del 6 | una tradizione da mantenere

Lautaro Martinez spinge per ritrovare la titolarità in Inter-Verona. Simone Inzaghi riflette sulla sua scelta in attacco. Di seguito le ... (inter-news)

... ma già da ieri sera Buchanan è un giocatore dell'. I contratti, infatti, sono stati firmati ...già stabilito che l'esterno non potrà essere disponibile per la sfida di domani con il. Per ...Il turno del fine settimana che chiude il girone d'andata, e decreterà il campione d'inverno, è simile per coefficiente di difficoltà: l'(domani alle 12.30) ospita ilalle prese con uno ...Il Milan prova a superare la concorrenza di Juventus e Fiorentina per Filippo Terracciano, esterno classe 2003 del Verona: stando a quanto riportato da "Il Messaggero", i rossoneri ...Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono intoccabili. Così l’azzurro non parte titolare in campionato da più di 3 mesi ...