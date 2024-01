Inter-Verona è Inzaghi contro Baroni | bilancio a senso unico

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Domani alle 12.30 si disputa, ultima gara del girone di andata della Serie A 2023/24. Nel lunch match di San Siro, Simoneaffronterà Marco, tecnico dei veneti. Con unnettamente favorevole. QUARTA VOLTA –di domani chiuderà il girone di andata di Serie A per i nerazzurri. E sarà l’occasione per rivederei due allenatori, Simonee Marco. Che alla vigilia del match stanno ancora sciogliendo alcune riserve sulle formazioni titolari (qui la probabile dell’). Per i due tecnici sarà appena il quarto incrocio in carriera. Con unche finora sorride al piacentino. MAGLIE DIVERSE – La prima sfida tra ...

Si torna in campo con il campionato di Serie A ed è alta l’attesa per la 19ª giornata. Alle 12.30 di sabato in campo l’Inter di Simone Inzaghi, ... (calcioweb.eu)

Inter-Verona sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena domani alle 12:30. Inzaghi recupera Lautaro ... (inter-news)

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il ... (inter-news)

La capolistaha già acquistato il centrocampista Buchanan dal Bruges e sta trattando Djalo' ... 20 anni, nel mirino da giorni; affare comunque già in porto, al4,5 milioni).Ok Malinovskyi FLOP: De Winter non ci convince RISCHIATUTTO: Attenzione a FabbianInter -sabato ore 12.30(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, ...Secondo il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe rifiutato un'offerta di 15 milioni di euro per Felipe Anderson, il cui contratto con i biancocelesti scade a giugno. A muoversi per l'esterno ...Giorno di vigilia in casa Inter, che sabato riceve l`Hellas Verona a San Siro con calcio d`inizio alle ore 12.30. Rispetto all`ultima gara del 2023 pareggiata 1-1.