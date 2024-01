Inter-Verona | Dumfries o Darmian sulla fascia? Torna anche Pavard – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Oggi l’allenamento di rifinitura prima della sfida in programma domani alle 12:30 tra. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Denzeltornerà a dare il cambio a Matteo. Chance da titolare ance per Benjamin. RITORNI DA TITOLARE – Denzelto a disposizione di mister Simone Inzaghi già dalla sfida contro il Genoa, dov’è riuscitoa subentrare a partita in corso. Contro ilil candidato numero uno per ladestra sarà proprio lui,se è da capire come sta la sua gamba, tenuto conto che pure prima di farsi male, a Napoli il 3 dicembre, aveva già accusato ...