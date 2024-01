Inter | ritorno di fiamma per Icardi | in quota operazione possibile già a gennaio

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Diciassette gol in stagione, quaranta in un anno e mezzo. Un bottino considerevole quello di Mauro, diventato subito idolo dei tifosi...

Non solo Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Simone Inzaghi ad Appiano Gentile ritrova anche Hakan Calhanoglu , che non era infortunato ma aveva ... (inter-news)

Non solo acquisti per l’ Inter , che nel mercato di gennaio deve anche alleggerire la rosa di Simone Inzaghi da qualche esubero. Ecco quindi che ... (sportface)

L' Inter pensa anche alle uscite. Stefano Sensi , in scadenza di contratto a giugno. è tra i profili caldi in tema cessioni. Secondo... (calciomercato)

Dalla fuga dalla guerra ala Banja Luka, 30 anni dopo. Ricordi, vittorie, segreti. Con la ... si prosegue domenica 23 alle 18 con l'che ospiterà il Lecce . Nei giorni che precedono ...In stagione Gelbison e Fasano per il salentino cresciuto nell'. Esperienze più che positive ... L'analisi sul mercato, sulla situazione generale dell'US Bitonto Calcio e sulin campo dei ...Diciassette gol in stagione, quaranta in un anno e mezzo. Un bottino considerevole quello di Mauro Icardi, diventato subito idolo dei tifosi del Galatasaray che.Nonostante un girone di andata da protagonista, che la vede a soli due punti dall`Inter capolista a un turno dal termine, la Juventus pensa a rinforzarsi nel calciomercato.