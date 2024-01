Inter | Inzaghi prova nella formazione titolare Pavard | Dumfries e Lautaro

Inter-Verona sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena domani alle 12:30. Inzaghi recupera Lautaro ... (inter-news)

Inter-Verona - Inzaghi conferma i suoi? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Verona, partita valida per la 19ª giornata di Serie A, in programma sabato 6 gennaio alle ore ... (inter-news)