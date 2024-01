Inter | Buchanan | 'San Siro | mai visto niente del genere! Sono nel posto giusto'

Nuova puntata con il format Inter NOS di Inter -News.it! L’appuntamento fisso in video di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il ... (inter-news)

Dopo l'arrivo di, altre mosse di mercato da parte dell': Marotta si prepara a un colpo pagando la clausola rescissoriaQuando si hanno le idee chiare, sul calciomercato, non si perde tempo. Idee ...Tajonè ufficialmente un giocatore dell'e con tutta probabilità sabato 13 esordirà in occasione della trasferta all'U - Power Stadium contro il Monza. L'esterno - primo giocatore canadese ...L'esterno canadese ad Appiano Gentile per conoscere i compagni e Inzaghi: contro il Verona seguirà i nerazzurri direttamente al Meazza ...Giornata di ufficialità per Tajon Buchanan: il nuovo laterale dell`Inter ha parlato ai media ufficiali del club nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni. `Voglio vi.