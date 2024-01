Inter | Buchanan | “Entusiasta per quello che mi aspetta | un grande traguardo”

(Di venerdì 5 gennaio 2024) Tajon, nuovo esterno dell’, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro. Il canadese classe 1999 è arrivato a titolo definitivo dal Bruges. “Penso che in questo momento della mia carriera l’fosse la scelta migliore, seguo la squadra da molto tempo. Penso di essere un giocatore offensivo, mi piace attaccare i difensori nell’uno contro uno, anche se negli ultimi anni ho giocato terzino destro. Sonodiche mi. Cercherò di adattarmi il più velocemente possibile“, ha aggiunto il neo acquisto., oltre ad essere il primo canadese ad indossare la maglia nerazzurra, è in generale il primo calciatore nato nello stato nordamericano a giocare in Serie A. “E’ un, ne ...

, la presentazioneI nerazzurri, per annunciare il nuovo acquisto, hanno pubblicato un video divertente sui propri canali social. In primo piano un piatto di pancakes, che viene servito ...UFFICIALE- L'ha ufficialmente concluso una importante operazione di mercato: dal Bruges è infatti arrivato Tajon. L'esterno canadese è pronto per questa nuova esperienza in ...Da nerazzurro del Club Brugge a quello dell'Inter, ma con lo stesso numero di maglia. Tajon Buchanan non cambia compagno di viaggio e conserverà sulle spalle la numero ...Dopo essere stato annunciato questo pomeriggio, Tajon Buchanan ha immediatamente rilasciato la sua prima intervista da nuovo calciatore dell’Inter. L’esterno, che a breve diventerà il primo canadese ...